Based Beast Coin-logo

Based Beast Coin – hinta (BEAST)

Ei listattu

1BEAST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01452907
$0.01452907$0.01452907
-2.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Based Beast Coin (BEAST) -hintakaavio
Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0145285
$ 0.0145285$ 0.0145285
24 h:n matalin
$ 0.01501669
$ 0.01501669$ 0.01501669
24 h:n korkein

$ 0.0145285
$ 0.0145285$ 0.0145285

$ 0.01501669
$ 0.01501669$ 0.01501669

$ 0.075244
$ 0.075244$ 0.075244

$ 0.00711498
$ 0.00711498$ 0.00711498

-1.25%

-2.68%

-16.93%

-16.93%

Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01452907. Viimeisen 24 tunnin aikana BEAST on vaihdellut alimmillaan $ 0.0145285 ja korkeimmillaan $ 0.01501669 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEAST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.075244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00711498.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEAST on muuttunut -1.25% viimeisen tunnin aikana, -2.68% 24 tunnin aikana ja -16.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 145.29K
$ 145.29K$ 145.29K

--
----

$ 145.29K
$ 145.29K$ 145.29K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Based Beast Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 145.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEAST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 145.29K.

Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Based Beast Coin – USD -hinta muuttui $ -0.00040052118269917.
Viimeisten 30 päivän aikana Based Beast Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010579124.
Viimeisten 60 päivän aikana Based Beast Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0079279802.
Viimeisten 90 päivän aikana Based Beast Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.004053783861887143.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00040052118269917-2.68%
30 päivää$ -0.0010579124-7.28%
60 päivää$ +0.0079279802+54.57%
90 päivää$ +0.004053783861887143+38.70%

Mikä on Based Beast Coin (BEAST)

Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Based Beast Coin (BEAST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Based Beast Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Beast Coin (BEAST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Beast Coin (BEAST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Beast Coin-rahakkeelle.

Tarkista Based Beast Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEAST paikallisiin valuuttoihin

Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen tokenomiikka

Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEAST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Beast Coin (BEAST)”

Paljonko Based Beast Coin (BEAST) on arvoltaan tänään?
BEAST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01452907 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEAST-USD-parin nykyinen hinta?
BEAST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01452907. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Beast Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEAST markkina-arvo on $ 145.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEAST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEAST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli BEAST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEAST saavutti ATH-hinnaksi 0.075244 USD.
Mikä oli BEAST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEAST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00711498 USD.
Mikä on BEAST-rahakkeen treidausvolyymi?
BEAST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEAST tänä vuonna korkeammalle?
BEAST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEAST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Based Beast Coin (BEAST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

