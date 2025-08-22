Lisätietoja BASEISFOREVERYONE-rahakkeesta

BASEISFOREVERYONE-rahakkeen hintatiedot

BASEISFOREVERYONE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BASEISFOREVERYONE-rahakkeen tokenomiikka

BASEISFOREVERYONE-rahakkeen hintaennuste

Base is for everyone-logo

Base is for everyone – hinta (BASEISFOREVERYONE)

1BASEISFOREVERYONE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00394214
$0.00394214
+0.30%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -hintakaavio
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00383034
$ 0.00383034
24 h:n matalin
$ 0.00404457
$ 0.00404457
24 h:n korkein

$ 0.00383034
$ 0.00383034

$ 0.00404457
$ 0.00404457

$ 0.02107695
$ 0.02107695

$ 0.00102246
$ 0.00102246

+1.77%

+0.41%

-10.16%

-10.16%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00394616. Viimeisen 24 tunnin aikana BASEISFOREVERYONE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00383034 ja korkeimmillaan $ 0.00404457 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02107695, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00102246.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BASEISFOREVERYONE on muuttunut +1.77% viimeisen tunnin aikana, +0.41% 24 tunnin aikana ja -10.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.94M
$ 3.94M

--
--

$ 3.94M
$ 3.94M

1000.00M
1000.00M

999,996,975.3715674
999,996,975.3715674

Base is for everyone-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999996975.3715674. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.94M.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Base is for everyone – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Base is for everyone – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012294091.
Viimeisten 60 päivän aikana Base is for everyone – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004336032.
Viimeisten 90 päivän aikana Base is for everyone – USD -hinnan muutos oli $ -0.002688920433652518.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.41%
30 päivää$ -0.0012294091-31.15%
60 päivää$ +0.0004336032+10.99%
90 päivää$ -0.002688920433652518-40.52%

Mikä on Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Base is for everyone-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Base is for everyone-rahakkeelle.

Tarkista Base is for everyone-rahakkeen hintaennuste nyt!

BASEISFOREVERYONE paikallisiin valuuttoihin

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -rahakkeen tokenomiikka

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)”

Paljonko Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) on arvoltaan tänään?
BASEISFOREVERYONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00394616 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BASEISFOREVERYONE-USD-parin nykyinen hinta?
BASEISFOREVERYONE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00394616. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Base is for everyone-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BASEISFOREVERYONE markkina-arvo on $ 3.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BASEISFOREVERYONE saavutti ATH-hinnaksi 0.02107695 USD.
Mikä oli BASEISFOREVERYONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BASEISFOREVERYONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00102246 USD.
Mikä on BASEISFOREVERYONE-rahakkeen treidausvolyymi?
BASEISFOREVERYONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BASEISFOREVERYONE tänä vuonna korkeammalle?
BASEISFOREVERYONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BASEISFOREVERYONE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:38:39 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.