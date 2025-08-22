Lisätietoja BRTR-rahakkeesta

BRTR-rahakkeen hintatiedot

BRTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRTR-rahakkeen tokenomiikka

BRTR-rahakkeen hintaennuste

Barter-logo

Barter – hinta (BRTR)

Ei listattu

1BRTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00158856
$0.00158856
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Barter (BRTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:52:45 (UTC+8)

Barter (BRTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00158841
$ 0.00158841
24 h:n matalin
$ 0.00158873
$ 0.00158873
24 h:n korkein

$ 0.00158841
$ 0.00158841

$ 0.00158873
$ 0.00158873

$ 0.055434
$ 0.055434

$ 0
$ 0

--

-0.00%

-6.60%

-6.60%

Barter (BRTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00158856. Viimeisen 24 tunnin aikana BRTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00158841 ja korkeimmillaan $ 0.00158873 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055434, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRTR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -6.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Barter (BRTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.24K
$ 1.24K

--
----

$ 27.80K
$ 27.80K

783.38K
783.38K

17,500,000.0
17,500,000.0

Barter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 783.38K ja sen kokonaistarjonta on 17500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.80K.

Barter (BRTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Barter – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Barter – USD -hinnan muutos oli $ +0.0020775924.
Viimeisten 60 päivän aikana Barter – USD -hinnan muutos oli $ +0.0047031661.
Viimeisten 90 päivän aikana Barter – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ +0.0020775924+130.78%
60 päivää$ +0.0047031661+296.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Barter (BRTR)

Digital platform for barter, auction and direct trading for digital and real assets

Barter (BRTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Barter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Barter (BRTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Barter (BRTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Barter-rahakkeelle.

Tarkista Barter-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRTR paikallisiin valuuttoihin

Barter (BRTR) -rahakkeen tokenomiikka

Barter (BRTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Barter (BRTR)”

Paljonko Barter (BRTR) on arvoltaan tänään?
BRTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00158856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRTR-USD-parin nykyinen hinta?
BRTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00158856. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Barter-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRTR markkina-arvo on $ 1.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 783.38K USD.
Mikä oli BRTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRTR saavutti ATH-hinnaksi 0.055434 USD.
Mikä oli BRTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRTR-rahakkeen treidausvolyymi?
BRTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRTR tänä vuonna korkeammalle?
BRTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:52:45 (UTC+8)

