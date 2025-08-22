Lisätietoja BARRY-rahakkeesta

BARRY-rahakkeen hintatiedot

BARRY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BARRY-rahakkeen tokenomiikka

BARRY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Barry the badger-logo

Barry the badger – hinta (BARRY)

Ei listattu

1BARRY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00038989
$0.00038989$0.00038989
-5.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Barry the badger (BARRY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:45:07 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

-5.70%

-30.95%

-30.95%

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BARRY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BARRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00281782, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BARRY on muuttunut +1.10% viimeisen tunnin aikana, -5.70% 24 tunnin aikana ja -30.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 363.95K
$ 363.95K$ 363.95K

--
----

$ 363.95K
$ 363.95K$ 363.95K

949.46M
949.46M 949.46M

949,456,879.7520074
949,456,879.7520074 949,456,879.7520074

Barry the badger-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 363.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BARRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.46M ja sen kokonaistarjonta on 949456879.7520074. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 363.95K.

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Barry the badger – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Barry the badger – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Barry the badger – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Barry the badger – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.70%
30 päivää$ 0+102.66%
60 päivää$ 0+245.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Barry the badger (BARRY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Barry the badger-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Barry the badger (BARRY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Barry the badger (BARRY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Barry the badger-rahakkeelle.

Tarkista Barry the badger-rahakkeen hintaennuste nyt!

BARRY paikallisiin valuuttoihin

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen tokenomiikka

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BARRY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Barry the badger (BARRY)”

Paljonko Barry the badger (BARRY) on arvoltaan tänään?
BARRY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BARRY-USD-parin nykyinen hinta?
BARRY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Barry the badger-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BARRY markkina-arvo on $ 363.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BARRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BARRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.46M USD.
Mikä oli BARRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BARRY saavutti ATH-hinnaksi 0.00281782 USD.
Mikä oli BARRY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BARRY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BARRY-rahakkeen treidausvolyymi?
BARRY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BARRY tänä vuonna korkeammalle?
BARRY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BARRY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:45:07 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.