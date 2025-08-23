Lisätietoja CBU-rahakkeesta

Banque Universal – hinta (CBU)

1CBU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.275375
$0.275375$0.275375
+14.50%1D
USD
Reaaliaikainen Banque Universal (CBU) -hintakaavio
Banque Universal (CBU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.239616
$ 0.239616$ 0.239616
24 h:n matalin
$ 0.275532
$ 0.275532$ 0.275532
24 h:n korkein

$ 0.239616
$ 0.239616$ 0.239616

$ 0.275532
$ 0.275532$ 0.275532

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 0.0214842
$ 0.0214842$ 0.0214842

+0.93%

+14.47%

+9.81%

+9.81%

Banque Universal (CBU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.275077. Viimeisen 24 tunnin aikana CBU on vaihdellut alimmillaan $ 0.239616 ja korkeimmillaan $ 0.275532 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.75, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0214842.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CBU on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, +14.47% 24 tunnin aikana ja +9.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Banque Universal (CBU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.75B
$ 2.75B$ 2.75B

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Banque Universal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75B.

Banque Universal (CBU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Banque Universal – USD -hinta muuttui $ +0.03477338.
Viimeisten 30 päivän aikana Banque Universal – USD -hinnan muutos oli $ +0.0953902943.
Viimeisten 60 päivän aikana Banque Universal – USD -hinnan muutos oli $ +0.3021122827.
Viimeisten 90 päivän aikana Banque Universal – USD -hinnan muutos oli $ +0.12981374622466186.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03477338+14.47%
30 päivää$ +0.0953902943+34.68%
60 päivää$ +0.3021122827+109.83%
90 päivää$ +0.12981374622466186+89.36%

Mikä on Banque Universal (CBU)

CBU is powered by Banque Universal, a sophisticated structured financial company serving private structures and support globally to qualified clienteles only. The aim for CBU is to create a value in the world of digital currencies , meaning the income generated from the sales to backup the CBU with value. The cryptocurrency future will tie itself in the communities through trust and this will be most likely happen through asset links where there will be a market value to compare both the cryptocurrency and the asset(s) itself.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Banque Universal (CBU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Banque Universal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Banque Universal (CBU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Banque Universal (CBU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Banque Universal-rahakkeelle.

Tarkista Banque Universal-rahakkeen hintaennuste nyt!

CBU paikallisiin valuuttoihin

Banque Universal (CBU) -rahakkeen tokenomiikka

Banque Universal (CBU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Banque Universal (CBU)"

Paljonko Banque Universal (CBU) on arvoltaan tänään?
CBU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.275077 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CBU-USD-parin nykyinen hinta?
CBU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.275077. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Banque Universal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CBU markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CBU saavutti ATH-hinnaksi 2.75 USD.
Mikä oli CBU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CBU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0214842 USD.
Mikä on CBU-rahakkeen treidausvolyymi?
CBU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CBU tänä vuonna korkeammalle?
CBU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CBU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

