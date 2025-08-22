Lisätietoja BED-rahakkeesta

BED-rahakkeen hintatiedot

BED-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BED-rahakkeen tokenomiikka

BED-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bankless BED Index-logo

Bankless BED Index – hinta (BED)

Ei listattu

1BED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$171.68
$171.68$171.68
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bankless BED Index (BED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:09:12 (UTC+8)

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 167.72
$ 167.72$ 167.72
24 h:n matalin
$ 172.08
$ 172.08$ 172.08
24 h:n korkein

$ 167.72
$ 167.72$ 167.72

$ 172.08
$ 172.08$ 172.08

$ 198.73
$ 198.73$ 198.73

$ 36.64
$ 36.64$ 36.64

+0.36%

+0.40%

-6.15%

-6.15%

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $171.68. Viimeisen 24 tunnin aikana BED on vaihdellut alimmillaan $ 167.72 ja korkeimmillaan $ 172.08 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 198.73, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 36.64.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BED on muuttunut +0.36% viimeisen tunnin aikana, +0.40% 24 tunnin aikana ja -6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 934.92K
$ 934.92K$ 934.92K

--
----

$ 934.92K
$ 934.92K$ 934.92K

5.45K
5.45K 5.45K

5,454.708220682685
5,454.708220682685 5,454.708220682685

Bankless BED Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 934.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.45K ja sen kokonaistarjonta on 5454.708220682685. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 934.92K.

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bankless BED Index – USD -hinta muuttui $ +0.684913.
Viimeisten 30 päivän aikana Bankless BED Index – USD -hinnan muutos oli $ +2.1454677920.
Viimeisten 60 päivän aikana Bankless BED Index – USD -hinnan muutos oli $ +57.0477532160.
Viimeisten 90 päivän aikana Bankless BED Index – USD -hinnan muutos oli $ +31.4906515812037.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.684913+0.40%
30 päivää$ +2.1454677920+1.25%
60 päivää$ +57.0477532160+33.23%
90 päivää$ +31.4906515812037+22.46%

Mikä on Bankless BED Index (BED)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bankless BED Index (BED) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bankless BED Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bankless BED Index (BED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bankless BED Index (BED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bankless BED Index-rahakkeelle.

Tarkista Bankless BED Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

BED paikallisiin valuuttoihin

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen tokenomiikka

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bankless BED Index (BED)”

Paljonko Bankless BED Index (BED) on arvoltaan tänään?
BED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 171.68 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BED-USD-parin nykyinen hinta?
BED -USD-parin nykyinen hinta on $ 171.68. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bankless BED Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BED markkina-arvo on $ 934.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.45K USD.
Mikä oli BED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BED saavutti ATH-hinnaksi 198.73 USD.
Mikä oli BED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BED-rahakkeen ATL-hinta oli 36.64 USD.
Mikä on BED-rahakkeen treidausvolyymi?
BED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BED tänä vuonna korkeammalle?
BED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:09:12 (UTC+8)

Bankless BED Index (BED) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.