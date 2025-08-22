Lisätietoja BANJO-rahakkeesta

BANJO-rahakkeen hintatiedot

BANJO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BANJO-rahakkeen tokenomiikka

BANJO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Banjo-logo

Banjo – hinta (BANJO)

Ei listattu

1BANJO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Banjo (BANJO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:09:36 (UTC+8)

Banjo (BANJO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00389816
$ 0.00389816$ 0.00389816

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-0.54%

-15.64%

-15.64%

Banjo (BANJO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BANJO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BANJO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00389816, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BANJO on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -15.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Banjo (BANJO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 88.34K
$ 88.34K$ 88.34K

--
----

$ 88.34K
$ 88.34K$ 88.34K

999.96M
999.96M 999.96M

999,955,092.179174
999,955,092.179174 999,955,092.179174

Banjo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 88.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BANJO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M ja sen kokonaistarjonta on 999955092.179174. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 88.34K.

Banjo (BANJO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Banjo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Banjo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Banjo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Banjo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.54%
30 päivää$ 0-43.00%
60 päivää$ 0-6.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on Banjo (BANJO)

Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Banjo (BANJO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Banjo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Banjo (BANJO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Banjo (BANJO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Banjo-rahakkeelle.

Tarkista Banjo-rahakkeen hintaennuste nyt!

BANJO paikallisiin valuuttoihin

Banjo (BANJO) -rahakkeen tokenomiikka

Banjo (BANJO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANJO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Banjo (BANJO)”

Paljonko Banjo (BANJO) on arvoltaan tänään?
BANJO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BANJO-USD-parin nykyinen hinta?
BANJO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Banjo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BANJO markkina-arvo on $ 88.34K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BANJO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BANJO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M USD.
Mikä oli BANJO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BANJO saavutti ATH-hinnaksi 0.00389816 USD.
Mikä oli BANJO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BANJO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BANJO-rahakkeen treidausvolyymi?
BANJO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BANJO tänä vuonna korkeammalle?
BANJO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BANJO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:09:36 (UTC+8)

Banjo (BANJO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.