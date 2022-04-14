BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka

BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BangChain AI (BANGCHAIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen tiedot

COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.orifice.store/

BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 587.55K
Kokonaistarjonta:
$ 999.83M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.83M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 587.55K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00453387
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00058769
BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BangChain AI (BANGCHAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BANGCHAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BANGCHAIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BANGCHAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BANGCHAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BANGCHAIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BANGCHAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BANGCHAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.