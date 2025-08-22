Lisätietoja BTW-rahakkeesta

BTW-rahakkeen hintatiedot

BTW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BTW-rahakkeen tokenomiikka

BTW-rahakkeen hintaennuste

Banana Tape Wall-logo

Banana Tape Wall – hinta (BTW)

Ei listattu

1BTW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00018769
$0.00018769$0.00018769
-0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Banana Tape Wall (BTW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:28:35 (UTC+8)

Banana Tape Wall (BTW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01869428
$ 0.01869428$ 0.01869428

$ 0
$ 0$ 0

+1.05%

-0.11%

-8.33%

-8.33%

Banana Tape Wall (BTW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BTW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01869428, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTW on muuttunut +1.05% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja -8.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Banana Tape Wall (BTW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 187.09K
$ 187.09K$ 187.09K

--
----

$ 187.09K
$ 187.09K$ 187.09K

999.49M
999.49M 999.49M

999,492,892.210682
999,492,892.210682 999,492,892.210682

Banana Tape Wall-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 187.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.49M ja sen kokonaistarjonta on 999492892.210682. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 187.09K.

Banana Tape Wall (BTW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Banana Tape Wall – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Banana Tape Wall – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Banana Tape Wall – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Banana Tape Wall – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.11%
30 päivää$ 0-18.75%
60 päivää$ 0-3.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Banana Tape Wall (BTW)

Banana Tape Wall (BTW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Banana Tape Wall-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Banana Tape Wall (BTW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Banana Tape Wall (BTW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Banana Tape Wall-rahakkeelle.

Tarkista Banana Tape Wall-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTW paikallisiin valuuttoihin

Banana Tape Wall (BTW) -rahakkeen tokenomiikka

Banana Tape Wall (BTW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Banana Tape Wall (BTW)”

Paljonko Banana Tape Wall (BTW) on arvoltaan tänään?
BTW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTW-USD-parin nykyinen hinta?
BTW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Banana Tape Wall-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTW markkina-arvo on $ 187.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.49M USD.
Mikä oli BTW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTW saavutti ATH-hinnaksi 0.01869428 USD.
Mikä oli BTW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BTW-rahakkeen treidausvolyymi?
BTW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTW tänä vuonna korkeammalle?
BTW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
