Bamboo on Base – hinta (BAMBOO)

Ei listattu

1BAMBOO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00497266
$0.00497266
+2.70%1D
Reaaliaikainen Bamboo on Base (BAMBOO) -hintakaavio
Bamboo on Base (BAMBOO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00483201
$ 0.00483201
24 h:n matalin
$ 0.00500072
$ 0.00500072
24 h:n korkein

$ 0.00483201
$ 0.00483201

$ 0.00500072
$ 0.00500072

$ 0.04278792
$ 0.04278792

$ 0.00345168
$ 0.00345168

-0.18%

+2.73%

+21.44%

+21.44%

Bamboo on Base (BAMBOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00497266. Viimeisen 24 tunnin aikana BAMBOO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00483201 ja korkeimmillaan $ 0.00500072 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAMBOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04278792, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00345168.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAMBOO on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +2.73% 24 tunnin aikana ja +21.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bamboo on Base (BAMBOO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.97M
$ 4.97M

--
--

$ 4.97M
$ 4.97M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Bamboo on Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BAMBOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.97M.

Bamboo on Base (BAMBOO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bamboo on Base – USD -hinta muuttui $ +0.00013199.
Viimeisten 30 päivän aikana Bamboo on Base – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002982248.
Viimeisten 60 päivän aikana Bamboo on Base – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011129394.
Viimeisten 90 päivän aikana Bamboo on Base – USD -hinnan muutos oli $ +0.00020902301972653.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00013199+2.73%
30 päivää$ -0.0002982248-5.99%
60 päivää$ +0.0011129394+22.38%
90 päivää$ +0.00020902301972653+4.39%

Mikä on Bamboo on Base (BAMBOO)

This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bamboo on Base (BAMBOO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bamboo on Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bamboo on Base (BAMBOO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bamboo on Base (BAMBOO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bamboo on Base-rahakkeelle.

Tarkista Bamboo on Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

BAMBOO paikallisiin valuuttoihin

Bamboo on Base (BAMBOO) -rahakkeen tokenomiikka

Bamboo on Base (BAMBOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAMBOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bamboo on Base (BAMBOO)”

Paljonko Bamboo on Base (BAMBOO) on arvoltaan tänään?
BAMBOO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00497266 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAMBOO-USD-parin nykyinen hinta?
BAMBOO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00497266. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bamboo on Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAMBOO markkina-arvo on $ 4.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAMBOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAMBOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BAMBOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAMBOO saavutti ATH-hinnaksi 0.04278792 USD.
Mikä oli BAMBOO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAMBOO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00345168 USD.
Mikä on BAMBOO-rahakkeen treidausvolyymi?
BAMBOO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BAMBOO tänä vuonna korkeammalle?
BAMBOO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAMBOO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
