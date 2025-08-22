Lisätietoja BOF-rahakkeesta

BOF-rahakkeen hintatiedot

BOF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOF-rahakkeen tokenomiikka

BOF-rahakkeen hintaennuste

Balls of Fate-logo

Balls of Fate – hinta (BOF)

Ei listattu

1BOF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.30%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Balls of Fate (BOF) -hintakaavio
Balls of Fate (BOF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04375208
$ 0.04375208$ 0.04375208

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.33%

-3.88%

-3.88%

Balls of Fate (BOF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04375208, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.33% 24 tunnin aikana ja -3.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Balls of Fate (BOF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.30K
$ 39.30K$ 39.30K

--
----

$ 39.30K
$ 39.30K$ 39.30K

999.98M
999.98M 999.98M

999,983,742.214164
999,983,742.214164 999,983,742.214164

Balls of Fate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999983742.214164. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.30K.

Balls of Fate (BOF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Balls of Fate – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Balls of Fate – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Balls of Fate – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Balls of Fate – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.33%
30 päivää$ 0-66.64%
60 päivää$ 0-39.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on Balls of Fate (BOF)

Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else

Balls of Fate (BOF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Balls of Fate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Balls of Fate (BOF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Balls of Fate (BOF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Balls of Fate-rahakkeelle.

Tarkista Balls of Fate-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOF paikallisiin valuuttoihin

Balls of Fate (BOF) -rahakkeen tokenomiikka

Balls of Fate (BOF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Balls of Fate (BOF)”

Paljonko Balls of Fate (BOF) on arvoltaan tänään?
BOF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOF-USD-parin nykyinen hinta?
BOF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Balls of Fate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOF markkina-arvo on $ 39.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli BOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOF saavutti ATH-hinnaksi 0.04375208 USD.
Mikä oli BOF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOF-rahakkeen treidausvolyymi?
BOF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOF tänä vuonna korkeammalle?
BOF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

