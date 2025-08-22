Lisätietoja BNUSD-rahakkeesta

BNUSD-rahakkeen hintatiedot

BNUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BNUSD-rahakkeen tokenomiikka

BNUSD-rahakkeen hintaennuste

Balanced Dollars – hinta (BNUSD)

1BNUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.005
$1.005$1.005
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Balanced Dollars (BNUSD) -hintakaavio
Balanced Dollars (BNUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.984795
$ 0.984795$ 0.984795
24 h:n matalin
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24 h:n korkein

$ 0.984795
$ 0.984795$ 0.984795

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 0.708204
$ 0.708204$ 0.708204

+0.58%

+0.06%

-7.71%

-7.71%

Balanced Dollars (BNUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.005. Viimeisen 24 tunnin aikana BNUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.984795 ja korkeimmillaan $ 1.01 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.85, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.708204.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BNUSD on muuttunut +0.58% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -7.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Balanced Dollars (BNUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.23M
$ 6.23M$ 6.23M

--
----

$ 6.23M
$ 6.23M$ 6.23M

6.22M
6.22M 6.22M

6,223,520.186607577
6,223,520.186607577 6,223,520.186607577

Balanced Dollars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BNUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.22M ja sen kokonaistarjonta on 6223520.186607577. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.23M.

Balanced Dollars (BNUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Balanced Dollars – USD -hinta muuttui $ +0.00055393.
Viimeisten 30 päivän aikana Balanced Dollars – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037357860.
Viimeisten 60 päivän aikana Balanced Dollars – USD -hinnan muutos oli $ +0.0054637830.
Viimeisten 90 päivän aikana Balanced Dollars – USD -hinnan muutos oli $ +0.0032954245200384.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00055393+0.06%
30 päivää$ +0.0037357860+0.37%
60 päivää$ +0.0054637830+0.54%
90 päivää$ +0.0032954245200384+0.33%

Mikä on Balanced Dollars (BNUSD)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Balanced Dollars (BNUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Balanced Dollars-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Balanced Dollars (BNUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Balanced Dollars (BNUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Balanced Dollars-rahakkeelle.

Tarkista Balanced Dollars-rahakkeen hintaennuste nyt!

BNUSD paikallisiin valuuttoihin

Balanced Dollars (BNUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Balanced Dollars (BNUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Balanced Dollars (BNUSD)”

Paljonko Balanced Dollars (BNUSD) on arvoltaan tänään?
BNUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.005 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BNUSD-USD-parin nykyinen hinta?
BNUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.005. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Balanced Dollars-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BNUSD markkina-arvo on $ 6.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BNUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BNUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.22M USD.
Mikä oli BNUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BNUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.85 USD.
Mikä oli BNUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BNUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.708204 USD.
Mikä on BNUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
BNUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BNUSD tänä vuonna korkeammalle?
BNUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.