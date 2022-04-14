BAKSO (BAKSO) -rahakkeen tokenomiikka

BAKSO (BAKSO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BAKSO (BAKSO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BAKSO (BAKSO) -rahakkeen tiedot

The purpose of the Bakso project is to spread awareness about a critically endangered species, the Sumatran tiger. The Sumatran tiger is a subspecies of tiger native to the Indonesian island of Sumatra. It is the smallest of the six remaining tiger subspecies and is critically endangered due to habitat loss, poaching, and human-wildlife conflict. As of the most recent estimates, there are approximately 400 Sumatran tigers left in the wild. This population is critically endangered and continues to face significant threats from habitat destruction, poaching, and human-wildlife conflict. The exact number can fluctuate due to ongoing conservation efforts, but this figure gives a rough idea of the remaining population in the wild.

BAKSO (BAKSO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BAKSO (BAKSO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

BAKSO (BAKSO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BAKSO (BAKSO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BAKSO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAKSO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BAKSO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAKSO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BAKSO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BAKSO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAKSO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.