Baklava-logo

Baklava – hinta (BAVA)

Ei listattu

1BAVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2,40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baklava (BAVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:34:41 (UTC+8)

Baklava (BAVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,147726
$ 0,147726$ 0,147726

$ 0
$ 0$ 0

+0,58%

-2,49%

-4,88%

-4,88%

Baklava (BAVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BAVA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,147726, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAVA on muuttunut +0,58% viimeisen tunnin aikana, -2,49% 24 tunnin aikana ja -4,88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baklava (BAVA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32,98K
$ 32,98K$ 32,98K

--
----

$ 50,38K
$ 50,38K$ 50,38K

654,67M
654,67M 654,67M

1 000 000 001,0
1 000 000 001,0 1 000 000 001,0

Baklava-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32,98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 654,67M ja sen kokonaistarjonta on 1000000001.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50,38K.

Baklava (BAVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baklava – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baklava – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baklava – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baklava – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2,49%
30 päivää$ 0+30,94%
60 päivää$ 0+83,07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baklava (BAVA)

Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.

Baklava (BAVA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baklava-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baklava (BAVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baklava (BAVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baklava-rahakkeelle.

Tarkista Baklava-rahakkeen hintaennuste nyt!

BAVA paikallisiin valuuttoihin

Baklava (BAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Baklava (BAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baklava (BAVA)”

Paljonko Baklava (BAVA) on arvoltaan tänään?
BAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAVA-USD-parin nykyinen hinta?
BAVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baklava-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAVA markkina-arvo on $ 32,98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 654,67M USD.
Mikä oli BAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAVA saavutti ATH-hinnaksi 0,147726 USD.
Mikä oli BAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BAVA-rahakkeen treidausvolyymi?
BAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BAVA tänä vuonna korkeammalle?
BAVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.