bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu bAInance Labs (BAINANCE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tiedot

bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents

bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health.

bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.

Virallinen verkkosivusto:
https://bainancelabs.com

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 244.16K
$ 244.16K
Kokonaistarjonta:
$ 1.10B
$ 1.10B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.10B
$ 1.10B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 244.16K
$ 244.16K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00451067
$ 0.00451067
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00022196
$ 0.00022196

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BAINANCE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAINANCE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BAINANCE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAINANCE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BAINANCE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BAINANCE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAINANCE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.