Lisätietoja BAINANCE-rahakkeesta

BAINANCE-rahakkeen hintatiedot

BAINANCE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BAINANCE-rahakkeen tokenomiikka

BAINANCE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

bAInance Labs-logo

bAInance Labs – hinta (BAINANCE)

Ei listattu

1BAINANCE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002009
$0.0002009$0.0002009
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen bAInance Labs (BAINANCE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:44:27 (UTC+8)

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00451067
$ 0.00451067$ 0.00451067

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.97%

-5.97%

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BAINANCE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAINANCE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00451067, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAINANCE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 220.99K
$ 220.99K$ 220.99K

--
----

$ 220.99K
$ 220.99K$ 220.99K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,988,281.209951
1,099,988,281.209951 1,099,988,281.209951

bAInance Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 220.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BAINANCE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 1099988281.209951. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 220.99K.

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana bAInance Labs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana bAInance Labs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana bAInance Labs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana bAInance Labs – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-7.26%
60 päivää$ 0+111.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on bAInance Labs (BAINANCE)

bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

bAInance Labs (BAINANCE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

bAInance Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon bAInance Labs (BAINANCE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko bAInance Labs (BAINANCE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita bAInance Labs-rahakkeelle.

Tarkista bAInance Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

BAINANCE paikallisiin valuuttoihin

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tokenomiikka

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAINANCE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”bAInance Labs (BAINANCE)”

Paljonko bAInance Labs (BAINANCE) on arvoltaan tänään?
BAINANCE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAINANCE-USD-parin nykyinen hinta?
BAINANCE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on bAInance Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAINANCE markkina-arvo on $ 220.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAINANCE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAINANCE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD.
Mikä oli BAINANCE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAINANCE saavutti ATH-hinnaksi 0.00451067 USD.
Mikä oli BAINANCE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAINANCE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BAINANCE-rahakkeen treidausvolyymi?
BAINANCE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BAINANCE tänä vuonna korkeammalle?
BAINANCE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAINANCE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:44:27 (UTC+8)

bAInance Labs (BAINANCE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.