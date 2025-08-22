Lisätietoja BABYMARVIN-rahakkeesta

BabyMarvin Inu-logo

BabyMarvin Inu – hinta (BABYMARVIN)

Ei listattu

1BABYMARVIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -hintakaavio
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-1.23%

-8.15%

-8.15%

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYMARVIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYMARVIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYMARVIN on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, -1.23% 24 tunnin aikana ja -8.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

--
----

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

BabyMarvin Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYMARVIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.68K.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BabyMarvin Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BabyMarvin Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BabyMarvin Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BabyMarvin Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.23%
30 päivää$ 0+19.26%
60 päivää$ 0+67.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

BabyMarvin Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BabyMarvin Inu-rahakkeelle.

Tarkista BabyMarvin Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYMARVIN paikallisiin valuuttoihin

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen tokenomiikka

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYMARVIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)”

Paljonko BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) on arvoltaan tänään?
BABYMARVIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYMARVIN-USD-parin nykyinen hinta?
BABYMARVIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BabyMarvin Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYMARVIN markkina-arvo on $ 30.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYMARVIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYMARVIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli BABYMARVIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYMARVIN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYMARVIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYMARVIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYMARVIN-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYMARVIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYMARVIN tänä vuonna korkeammalle?
BABYMARVIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYMARVIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.