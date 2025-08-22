Lisätietoja BABYLOFI-rahakkeesta

BabyLofi-logo

BabyLofi – hinta (BABYLOFI)

Ei listattu

1BABYLOFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BabyLofi (BABYLOFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:34:25 (UTC+8)

BabyLofi (BABYLOFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.59%

-10.59%

BabyLofi (BABYLOFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYLOFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYLOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYLOFI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BabyLofi (BABYLOFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

--
----

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BabyLofi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYLOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.33K.

BabyLofi (BABYLOFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BabyLofi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BabyLofi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BabyLofi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BabyLofi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-24.30%
60 päivää$ 0+4.75%
90 päivää$ 0--

Mikä on BabyLofi (BABYLOFI)

My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍

BabyLofi (BABYLOFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BabyLofi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BabyLofi (BABYLOFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BabyLofi (BABYLOFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BabyLofi-rahakkeelle.

Tarkista BabyLofi-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYLOFI paikallisiin valuuttoihin

BabyLofi (BABYLOFI) -rahakkeen tokenomiikka

BabyLofi (BABYLOFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYLOFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BabyLofi (BABYLOFI)”

Paljonko BabyLofi (BABYLOFI) on arvoltaan tänään?
BABYLOFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYLOFI-USD-parin nykyinen hinta?
BABYLOFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BabyLofi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYLOFI markkina-arvo on $ 17.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYLOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYLOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli BABYLOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYLOFI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYLOFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYLOFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYLOFI-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYLOFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYLOFI tänä vuonna korkeammalle?
BABYLOFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYLOFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:34:25 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.