Babydog-logo

Babydog – hinta (BABYDOG)

Ei listattu

1BABYDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Babydog (BABYDOG) -hintakaavio
Babydog (BABYDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

+8.42%

-16.69%

-16.69%

Babydog (BABYDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYDOG on muuttunut -0.73% viimeisen tunnin aikana, +8.42% 24 tunnin aikana ja -16.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Babydog (BABYDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.78K
$ 18.78K$ 18.78K

--
----

$ 18.78K
$ 18.78K$ 18.78K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Babydog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.78K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T ja sen kokonaistarjonta on 420690000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.78K.

Babydog (BABYDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Babydog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Babydog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Babydog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Babydog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.42%
30 päivää$ 0-56.67%
60 päivää$ 0-52.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on Babydog (BABYDOG)

Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention Babydog 5.27 at BTC conference and more political events becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!

Babydog (BABYDOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Babydog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Babydog (BABYDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Babydog (BABYDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Babydog-rahakkeelle.

Tarkista Babydog-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYDOG paikallisiin valuuttoihin

Babydog (BABYDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Babydog (BABYDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Babydog (BABYDOG)”

Paljonko Babydog (BABYDOG) on arvoltaan tänään?
BABYDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYDOG-USD-parin nykyinen hinta?
BABYDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Babydog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYDOG markkina-arvo on $ 18.78K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T USD.
Mikä oli BABYDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYDOG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYDOG tänä vuonna korkeammalle?
BABYDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
