Baby Zeek-logo

Baby Zeek – hinta (KITTEN)

Ei listattu

1KITTEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Baby Zeek (KITTEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:51:54 (UTC+8)

Baby Zeek (KITTEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Baby Zeek (KITTEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KITTEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KITTEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KITTEN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Zeek (KITTEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

--
----

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Baby Zeek-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KITTEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.28K.

Baby Zeek (KITTEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Zeek – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Zeek – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Zeek – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Zeek – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+1.95%
60 päivää$ 0+43.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Zeek (KITTEN)

Baby Zeek Coin is the kitten of the zkSync brand. A community meme coin that is the mascot is a cat named Zeek - we are his kitten.

Baby Zeek (KITTEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Zeek-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Zeek (KITTEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Zeek (KITTEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Zeek-rahakkeelle.

Tarkista Baby Zeek-rahakkeen hintaennuste nyt!

KITTEN paikallisiin valuuttoihin

Baby Zeek (KITTEN) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Zeek (KITTEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KITTEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Zeek (KITTEN)”

Paljonko Baby Zeek (KITTEN) on arvoltaan tänään?
KITTEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KITTEN-USD-parin nykyinen hinta?
KITTEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Zeek-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KITTEN markkina-arvo on $ 11.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KITTEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KITTEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli KITTEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KITTEN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KITTEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KITTEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KITTEN-rahakkeen treidausvolyymi?
KITTEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KITTEN tänä vuonna korkeammalle?
KITTEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KITTEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.