Baby Wen (BWEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00159892. Viimeisen 24 tunnin aikana BWEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0015563 ja korkeimmillaan $ 0.00163035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BWEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.218904, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0015563.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BWEN on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -1.05% 24 tunnin aikana ja -10.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Baby Wen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 159.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BWEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.98M ja sen kokonaistarjonta on 99981902.765836. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.03K.
Tämän päivän aikana Baby Wen – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Wen – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007259590.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Wen – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009228835.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Wen – USD -hinnan muutos oli $ -0.004327212079114898.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.05%
|30 päivää
|$ -0.0007259590
|-45.40%
|60 päivää
|$ -0.0009228835
|-57.71%
|90 päivää
|$ -0.004327212079114898
|-73.01%
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
Baby Wen (BWEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BWEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.