Lisätietoja BWEN-rahakkeesta

BWEN-rahakkeen hintatiedot

BWEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BWEN-rahakkeen tokenomiikka

BWEN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Baby Wen-logo

Baby Wen – hinta (BWEN)

Ei listattu

1BWEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00159892
$0.00159892$0.00159892
-1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Wen (BWEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:08:58 (UTC+8)

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0015563
$ 0.0015563$ 0.0015563
24 h:n matalin
$ 0.00163035
$ 0.00163035$ 0.00163035
24 h:n korkein

$ 0.0015563
$ 0.0015563$ 0.0015563

$ 0.00163035
$ 0.00163035$ 0.00163035

$ 0.218904
$ 0.218904$ 0.218904

$ 0.0015563
$ 0.0015563$ 0.0015563

-0.24%

-1.05%

-10.92%

-10.92%

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00159892. Viimeisen 24 tunnin aikana BWEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0015563 ja korkeimmillaan $ 0.00163035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BWEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.218904, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0015563.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BWEN on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -1.05% 24 tunnin aikana ja -10.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 159.03K
$ 159.03K$ 159.03K

--
----

$ 159.03K
$ 159.03K$ 159.03K

99.98M
99.98M 99.98M

99,981,902.765836
99,981,902.765836 99,981,902.765836

Baby Wen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 159.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BWEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.98M ja sen kokonaistarjonta on 99981902.765836. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.03K.

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Wen – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Wen – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007259590.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Wen – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009228835.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Wen – USD -hinnan muutos oli $ -0.004327212079114898.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.05%
30 päivää$ -0.0007259590-45.40%
60 päivää$ -0.0009228835-57.71%
90 päivää$ -0.004327212079114898-73.01%

Mikä on Baby Wen (BWEN)

Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Wen (BWEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Wen-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Wen (BWEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Wen (BWEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Wen-rahakkeelle.

Tarkista Baby Wen-rahakkeen hintaennuste nyt!

BWEN paikallisiin valuuttoihin

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BWEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Wen (BWEN)”

Paljonko Baby Wen (BWEN) on arvoltaan tänään?
BWEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00159892 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BWEN-USD-parin nykyinen hinta?
BWEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00159892. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Wen-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BWEN markkina-arvo on $ 159.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BWEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BWEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.98M USD.
Mikä oli BWEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BWEN saavutti ATH-hinnaksi 0.218904 USD.
Mikä oli BWEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BWEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0015563 USD.
Mikä on BWEN-rahakkeen treidausvolyymi?
BWEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BWEN tänä vuonna korkeammalle?
BWEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BWEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:08:58 (UTC+8)

Baby Wen (BWEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.