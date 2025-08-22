Lisätietoja $BBT-rahakkeesta

Baby Tiger-logo

Baby Tiger – hinta ($BBT)

1$BBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-31.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Baby Tiger ($BBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:51:46 (UTC+8)

Baby Tiger ($BBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.84%

-31.03%

+105.34%

+105.34%

Baby Tiger ($BBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001568. Viimeisen 24 tunnin aikana $BBT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000144 ja korkeimmillaan $ 0.00002798 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $BBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01729649, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000343.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $BBT on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, -31.03% 24 tunnin aikana ja +105.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Tiger ($BBT) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Baby Tiger-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $BBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.00B ja sen kokonaistarjonta on 2000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.36K.

Baby Tiger ($BBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Tiger – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Tiger – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000205640.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Tiger – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000423067.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Tiger – USD -hinnan muutos oli $ +0.000003823090683129053.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-31.03%
30 päivää$ +0.0000205640+131.15%
60 päivää$ +0.0000423067+269.81%
90 päivää$ +0.000003823090683129053+32.24%

Mikä on Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Baby Tiger ($BBT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Baby Tiger-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Tiger ($BBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Tiger ($BBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Tiger-rahakkeelle.

Tarkista Baby Tiger-rahakkeen hintaennuste nyt!

$BBT paikallisiin valuuttoihin

Baby Tiger ($BBT) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Tiger ($BBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $BBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Tiger ($BBT)”

Paljonko Baby Tiger ($BBT) on arvoltaan tänään?
$BBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001568 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $BBT-USD-parin nykyinen hinta?
$BBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001568. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Tiger-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $BBT markkina-arvo on $ 31.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $BBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$BBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.00B USD.
Mikä oli $BBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$BBT saavutti ATH-hinnaksi 0.01729649 USD.
Mikä oli $BBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$BBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000343 USD.
Mikä on $BBT-rahakkeen treidausvolyymi?
$BBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $BBT tänä vuonna korkeammalle?
$BBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $BBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:51:46 (UTC+8)

