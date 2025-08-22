Lisätietoja BABYSOL-rahakkeesta

BABYSOL-rahakkeen hintatiedot

BABYSOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYSOL-rahakkeen tokenomiikka

BABYSOL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Baby Solana-logo

Baby Solana – hinta (BABYSOL)

Ei listattu

1BABYSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Solana (BABYSOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:07:59 (UTC+8)

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125387
$ 0.00125387$ 0.00125387

$ 0
$ 0$ 0

-1.35%

-2.23%

-6.92%

-6.92%

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYSOL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00125387, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYSOL on muuttunut -1.35% viimeisen tunnin aikana, -2.23% 24 tunnin aikana ja -6.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 98.65K
$ 98.65K$ 98.65K

--
----

$ 98.65K
$ 98.65K$ 98.65K

999.94M
999.94M 999.94M

999,938,844.509171
999,938,844.509171 999,938,844.509171

Baby Solana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M ja sen kokonaistarjonta on 999938844.509171. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.65K.

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Solana – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Solana – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Solana – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Solana – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.23%
30 päivää$ 0-8.05%
60 päivää$ 0+27.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Solana (BABYSOL)

BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Solana (BABYSOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Solana (BABYSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Solana (BABYSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Solana-rahakkeelle.

Tarkista Baby Solana-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYSOL paikallisiin valuuttoihin

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Solana (BABYSOL)”

Paljonko Baby Solana (BABYSOL) on arvoltaan tänään?
BABYSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYSOL-USD-parin nykyinen hinta?
BABYSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Solana-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYSOL markkina-arvo on $ 98.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M USD.
Mikä oli BABYSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYSOL saavutti ATH-hinnaksi 0.00125387 USD.
Mikä oli BABYSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYSOL tänä vuonna korkeammalle?
BABYSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:07:59 (UTC+8)

Baby Solana (BABYSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.