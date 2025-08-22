Lisätietoja BABYSHIRO-rahakkeesta

BABYSHIRO-rahakkeen hintatiedot

BABYSHIRO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYSHIRO-rahakkeen tokenomiikka

BABYSHIRO-rahakkeen hintaennuste

Baby Shiro Neko-logo

Baby Shiro Neko – hinta (BABYSHIRO)

Ei listattu

1BABYSHIRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -hintakaavio
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00429534
$ 0.00429534$ 0.00429534

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.50%

-5.50%

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYSHIRO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYSHIRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00429534, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYSHIRO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,668.374215
999,789,668.374215 999,789,668.374215

Baby Shiro Neko-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYSHIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M ja sen kokonaistarjonta on 999789668.374215. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.39K.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Shiro Neko – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Shiro Neko – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Shiro Neko – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Shiro Neko – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-13.58%
60 päivää$ 0+18.28%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Shiro Neko-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Shiro Neko-rahakkeelle.

Tarkista Baby Shiro Neko-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYSHIRO paikallisiin valuuttoihin

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYSHIRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)”

Paljonko Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) on arvoltaan tänään?
BABYSHIRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYSHIRO-USD-parin nykyinen hinta?
BABYSHIRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Shiro Neko-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYSHIRO markkina-arvo on $ 16.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYSHIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYSHIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M USD.
Mikä oli BABYSHIRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYSHIRO saavutti ATH-hinnaksi 0.00429534 USD.
Mikä oli BABYSHIRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYSHIRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYSHIRO-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYSHIRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYSHIRO tänä vuonna korkeammalle?
BABYSHIRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYSHIRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:34:19 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.