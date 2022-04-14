Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Baby Shiba Inu (BABYSHIB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen tiedot

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu.

$BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available.

$BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds.

As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Virallinen verkkosivusto:
https://babyshib.vip
Valkoinen paperi:
https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 479.35K
$ 479.35K$ 479.35K
Kokonaistarjonta:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 394.94M
$ 394.94M$ 394.94M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 509.76K
$ 509.76K$ 509.76K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03275629
$ 0.03275629$ 0.03275629
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00048118
$ 0.00048118$ 0.00048118
Nykyinen hinta:
$ 0.00121347
$ 0.00121347$ 0.00121347

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BABYSHIB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYSHIB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BABYSHIB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYSHIB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BABYSHIB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BABYSHIB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYSHIB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.