Lisätietoja BABYPURPE-rahakkeesta

BABYPURPE-rahakkeen hintatiedot

BABYPURPE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYPURPE-rahakkeen tokenomiikka

BABYPURPE-rahakkeen hintaennuste

Baby Purple Pepe-logo

Baby Purple Pepe – hinta (BABYPURPE)

Ei listattu

1BABYPURPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:07:43 (UTC+8)

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151285
$ 0.00151285$ 0.00151285

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-3.40%

-10.74%

-10.74%

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYPURPE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYPURPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00151285, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYPURPE on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -3.40% 24 tunnin aikana ja -10.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.37K
$ 37.37K$ 37.37K

--
----

$ 37.37K
$ 37.37K$ 37.37K

993.67M
993.67M 993.67M

993,674,344.008957
993,674,344.008957 993,674,344.008957

Baby Purple Pepe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYPURPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.67M ja sen kokonaistarjonta on 993674344.008957. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.37K.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Purple Pepe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Purple Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Purple Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Purple Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.40%
30 päivää$ 0-38.79%
60 päivää$ 0-20.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Purple Pepe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Purple Pepe (BABYPURPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Purple Pepe-rahakkeelle.

Tarkista Baby Purple Pepe-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYPURPE paikallisiin valuuttoihin

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYPURPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Purple Pepe (BABYPURPE)”

Paljonko Baby Purple Pepe (BABYPURPE) on arvoltaan tänään?
BABYPURPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYPURPE-USD-parin nykyinen hinta?
BABYPURPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Purple Pepe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYPURPE markkina-arvo on $ 37.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYPURPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYPURPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.67M USD.
Mikä oli BABYPURPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYPURPE saavutti ATH-hinnaksi 0.00151285 USD.
Mikä oli BABYPURPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYPURPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYPURPE-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYPURPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYPURPE tänä vuonna korkeammalle?
BABYPURPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYPURPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.