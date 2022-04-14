Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Baby Pnut (BABYPNUT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen tiedot

Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets.

From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀

Virallinen verkkosivusto:
https://babypnut.io/

Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 44.31K
$ 44.31K
Kokonaistarjonta:
$ 979.13M
$ 979.13M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 979.13M
$ 979.13M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 44.31K
$ 44.31K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00769387
$ 0.00769387
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Baby Pnut (BABYPNUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BABYPNUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYPNUT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BABYPNUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYPNUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BABYPNUT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BABYPNUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYPNUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.