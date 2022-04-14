Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tokenomiikka
Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tiedot
In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.
Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BABYNEIRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYNEIRO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BABYNEIRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYNEIRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BABYNEIRO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BABYNEIRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYNEIRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.