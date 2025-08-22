Lisätietoja BABYNEIRO-rahakkeesta

BABYNEIRO-rahakkeen hintatiedot

BABYNEIRO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYNEIRO-rahakkeen tokenomiikka

BABYNEIRO-rahakkeen hintaennuste

Baby Neiro-logo

Baby Neiro – hinta (BABYNEIRO)

Ei listattu

1BABYNEIRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Baby Neiro (BABYNEIRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:51:31 (UTC+8)

Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.40%

+2.50%

-0.47%

-0.47%

Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYNEIRO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYNEIRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYNEIRO on muuttunut +2.40% viimeisen tunnin aikana, +2.50% 24 tunnin aikana ja -0.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 865.93K
$ 865.93K$ 865.93K

--
----

$ 865.93K
$ 865.93K$ 865.93K

420,000.00T
420,000.00T 420,000.00T

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

Baby Neiro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 865.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYNEIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420,000.00T ja sen kokonaistarjonta on 4.2e+17. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 865.93K.

Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Neiro – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Neiro – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Neiro – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Neiro – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.50%
30 päivää$ 0-4.12%
60 päivää$ 0-0.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Neiro (BABYNEIRO)

In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

Baby Neiro (BABYNEIRO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Neiro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Neiro (BABYNEIRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Neiro (BABYNEIRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Neiro-rahakkeelle.

Tarkista Baby Neiro-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYNEIRO paikallisiin valuuttoihin

Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYNEIRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Neiro (BABYNEIRO)”

Paljonko Baby Neiro (BABYNEIRO) on arvoltaan tänään?
BABYNEIRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYNEIRO-USD-parin nykyinen hinta?
BABYNEIRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Neiro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYNEIRO markkina-arvo on $ 865.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYNEIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYNEIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420,000.00T USD.
Mikä oli BABYNEIRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYNEIRO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYNEIRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYNEIRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYNEIRO-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYNEIRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYNEIRO tänä vuonna korkeammalle?
BABYNEIRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYNEIRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Baby Neiro (BABYNEIRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

