Baby Monkey-logo

Baby Monkey – hinta (BONKEY)

Ei listattu

1BONKEY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Monkey (BONKEY) -hintakaavio
Baby Monkey (BONKEY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157453
$ 0.00157453$ 0.00157453

$ 0.00000539
$ 0.00000539$ 0.00000539

--

--

-6.46%

-6.46%

Baby Monkey (BONKEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000935. Viimeisen 24 tunnin aikana BONKEY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00157453, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000539.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONKEY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Monkey (BONKEY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.34K
$ 9.34K$ 9.34K

--
----

$ 9.34K
$ 9.34K$ 9.34K

999.54M
999.54M 999.54M

999,538,223.589566
999,538,223.589566 999,538,223.589566

Baby Monkey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BONKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.54M ja sen kokonaistarjonta on 999538223.589566. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.34K.

Baby Monkey (BONKEY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Monkey – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Monkey – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000015833.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Monkey – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000009007.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Monkey – USD -hinnan muutos oli $ -0.000000389733104181967.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000015833-16.93%
60 päivää$ +0.0000009007+9.63%
90 päivää$ -0.000000389733104181967-4.00%

Mikä on Baby Monkey (BONKEY)

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Baby Monkey (BONKEY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Monkey-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Monkey (BONKEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Monkey (BONKEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Monkey-rahakkeelle.

Tarkista Baby Monkey-rahakkeen hintaennuste nyt!

BONKEY paikallisiin valuuttoihin

Baby Monkey (BONKEY) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Monkey (BONKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONKEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Monkey (BONKEY)”

Paljonko Baby Monkey (BONKEY) on arvoltaan tänään?
BONKEY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000935 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONKEY-USD-parin nykyinen hinta?
BONKEY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000935. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Monkey-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONKEY markkina-arvo on $ 9.34K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.54M USD.
Mikä oli BONKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONKEY saavutti ATH-hinnaksi 0.00157453 USD.
Mikä oli BONKEY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONKEY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000539 USD.
Mikä on BONKEY-rahakkeen treidausvolyymi?
BONKEY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BONKEY tänä vuonna korkeammalle?
BONKEY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONKEY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
