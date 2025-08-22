Lisätietoja BABYMAGA-rahakkeesta

BABYMAGA-rahakkeen hintatiedot

BABYMAGA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYMAGA-rahakkeen tokenomiikka

BABYMAGA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Baby Maga-logo

Baby Maga – hinta (BABYMAGA)

Ei listattu

1BABYMAGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Maga (BABYMAGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:34:04 (UTC+8)

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00006628
$ 0.00006628$ 0.00006628
24 h:n matalin
$ 0.00006754
$ 0.00006754$ 0.00006754
24 h:n korkein

$ 0.00006628
$ 0.00006628$ 0.00006628

$ 0.00006754
$ 0.00006754$ 0.00006754

$ 0.00086256
$ 0.00086256$ 0.00086256

$ 0.00004447
$ 0.00004447$ 0.00004447

+0.14%

+0.11%

+10.12%

+10.12%

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006718. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYMAGA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00006628 ja korkeimmillaan $ 0.00006754 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00086256, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004447.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYMAGA on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja +10.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.64K
$ 23.64K$ 23.64K

--
----

$ 23.64K
$ 23.64K$ 23.64K

351.85M
351.85M 351.85M

351,852,745.6321041
351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

Baby Maga-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 351.85M ja sen kokonaistarjonta on 351852745.6321041. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.64K.

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Maga – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Maga – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000080203.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Maga – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000200692.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Maga – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.11%
30 päivää$ +0.0000080203+11.94%
60 päivää$ +0.0000200692+29.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Maga (BABYMAGA)

Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Maga (BABYMAGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Maga-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Maga (BABYMAGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Maga (BABYMAGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Maga-rahakkeelle.

Tarkista Baby Maga-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYMAGA paikallisiin valuuttoihin

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYMAGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Maga (BABYMAGA)”

Paljonko Baby Maga (BABYMAGA) on arvoltaan tänään?
BABYMAGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006718 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYMAGA-USD-parin nykyinen hinta?
BABYMAGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006718. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Maga-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYMAGA markkina-arvo on $ 23.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 351.85M USD.
Mikä oli BABYMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYMAGA saavutti ATH-hinnaksi 0.00086256 USD.
Mikä oli BABYMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYMAGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00004447 USD.
Mikä on BABYMAGA-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYMAGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYMAGA tänä vuonna korkeammalle?
BABYMAGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYMAGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:34:04 (UTC+8)

Baby Maga (BABYMAGA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.