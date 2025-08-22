Lisätietoja BABYGROK-rahakkeesta

BABYGROK-rahakkeen hintatiedot

BABYGROK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYGROK-rahakkeen tokenomiikka

BABYGROK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Baby Grok-logo

Baby Grok – hinta (BABYGROK)

Ei listattu

1BABYGROK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-8.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Grok (BABYGROK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:08:49 (UTC+8)

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.84%

-9.42%

-6.91%

-6.91%

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYGROK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYGROK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYGROK on muuttunut +1.84% viimeisen tunnin aikana, -9.42% 24 tunnin aikana ja -6.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

--
----

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

362.72T
362.72T 362.72T

362,723,953,479,896.9
362,723,953,479,896.9 362,723,953,479,896.9

Baby Grok-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYGROK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 362.72T ja sen kokonaistarjonta on 362723953479896.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.45M.

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Grok – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Grok – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Grok – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Grok – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-9.42%
30 päivää$ 0--
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Grok (BABYGROK)

Baby Grok is a cosmic meme token born from the fusion of internet culture and decentralized innovation. Inspired by Grok's bold persona, it channels humor, creativity, and blockchain energy into a unique crypto asset. With a growing presence and strong meme appeal, Baby Grok blends satire with smart tokenomics. It stands out in the crowded meme coin space by embracing both fun and function, representing a new wave of community-powered, culture-driven cryptocurrency.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Grok (BABYGROK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Grok-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Grok (BABYGROK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Grok (BABYGROK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Grok-rahakkeelle.

Tarkista Baby Grok-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYGROK paikallisiin valuuttoihin

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYGROK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Grok (BABYGROK)”

Paljonko Baby Grok (BABYGROK) on arvoltaan tänään?
BABYGROK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYGROK-USD-parin nykyinen hinta?
BABYGROK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Grok-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYGROK markkina-arvo on $ 3.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYGROK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYGROK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 362.72T USD.
Mikä oli BABYGROK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYGROK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYGROK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYGROK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYGROK-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYGROK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYGROK tänä vuonna korkeammalle?
BABYGROK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYGROK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:08:49 (UTC+8)

Baby Grok (BABYGROK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.