Baby Goatseus Maximus-logo

Baby Goatseus Maximus – hinta (BABYGOAT)

Ei listattu

1BABYGOAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -hintakaavio
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0049262
$ 0.0049262$ 0.0049262

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-3.04%

-11.47%

-11.47%

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYGOAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0049262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYGOAT on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -3.04% 24 tunnin aikana ja -11.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

--
----

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

999.46M
999.46M 999.46M

999,464,037.37191
999,464,037.37191 999,464,037.37191

Baby Goatseus Maximus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.46M ja sen kokonaistarjonta on 999464037.37191. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.71K.

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.04%
30 päivää$ 0-5.31%
60 päivää$ 0+32.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Goatseus Maximus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Goatseus Maximus-rahakkeelle.

Tarkista Baby Goatseus Maximus-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYGOAT paikallisiin valuuttoihin

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYGOAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)”

Paljonko Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) on arvoltaan tänään?
BABYGOAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYGOAT-USD-parin nykyinen hinta?
BABYGOAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Goatseus Maximus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYGOAT markkina-arvo on $ 30.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.46M USD.
Mikä oli BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYGOAT saavutti ATH-hinnaksi 0.0049262 USD.
Mikä oli BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYGOAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYGOAT-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYGOAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYGOAT tänä vuonna korkeammalle?
BABYGOAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYGOAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.