Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYGOAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0049262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYGOAT on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -3.04% 24 tunnin aikana ja -11.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Baby Goatseus Maximus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.46M ja sen kokonaistarjonta on 999464037.37191. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.71K.
Tämän päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Goatseus Maximus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.04%
|30 päivää
|$ 0
|-5.31%
|60 päivää
|$ 0
|+32.96%
|90 päivää
|$ 0
|--
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
