Lisätietoja BABYGOAT-rahakkeesta

BABYGOAT-rahakkeen hintatiedot

BABYGOAT-rahakkeen valkoinen paperi

BABYGOAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYGOAT-rahakkeen tokenomiikka

BABYGOAT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Baby Goat-logo

Baby Goat – hinta (BABYGOAT)

Ei listattu

1BABYGOAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Baby Goat (BABYGOAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:33:50 (UTC+8)

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.63%

+0.55%

+0.55%

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYGOAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYGOAT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.63% 24 tunnin aikana ja +0.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.54K
$ 24.54K$ 24.54K

--
----

$ 24.54K
$ 24.54K$ 24.54K

690.69B
690.69B 690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Baby Goat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 690.69B ja sen kokonaistarjonta on 690689999999.9999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.54K.

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Goat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Goat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Goat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Goat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.63%
30 päivää$ 0+13.87%
60 päivää$ 0+35.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Goat (BABYGOAT)

The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Goat (BABYGOAT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Baby Goat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Goat (BABYGOAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Goat (BABYGOAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Goat-rahakkeelle.

Tarkista Baby Goat-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYGOAT paikallisiin valuuttoihin

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYGOAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Goat (BABYGOAT)”

Paljonko Baby Goat (BABYGOAT) on arvoltaan tänään?
BABYGOAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYGOAT-USD-parin nykyinen hinta?
BABYGOAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Goat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYGOAT markkina-arvo on $ 24.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 690.69B USD.
Mikä oli BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYGOAT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYGOAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYGOAT-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYGOAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYGOAT tänä vuonna korkeammalle?
BABYGOAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYGOAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:33:50 (UTC+8)

Baby Goat (BABYGOAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.