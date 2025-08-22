Lisätietoja BABYFWOG-rahakkeesta

BABYFWOG-rahakkeen hintatiedot

BABYFWOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BABYFWOG-rahakkeen tokenomiikka

BABYFWOG-rahakkeen hintaennuste

Baby Fwog-logo

Baby Fwog – hinta (BABYFWOG)

Ei listattu

1BABYFWOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00020523
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Baby Fwog (BABYFWOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:28:11 (UTC+8)

Baby Fwog (BABYFWOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00967176
$ 0
+0.33%

-1.13%

-10.97%

-10.97%

Baby Fwog (BABYFWOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYFWOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYFWOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00967176, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYFWOG on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, -1.13% 24 tunnin aikana ja -10.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Fwog (BABYFWOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 205.23K
--
$ 205.23K
1.00B
1,000,000,000.0
Baby Fwog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 205.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYFWOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 205.23K.

Baby Fwog (BABYFWOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Fwog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Fwog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Fwog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Fwog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.13%
30 päivää$ 0-29.03%
60 päivää$ 0-30.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Fwog (BABYFWOG)

**BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.

Baby Fwog (BABYFWOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Fwog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Fwog (BABYFWOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Fwog (BABYFWOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Fwog-rahakkeelle.

Tarkista Baby Fwog-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYFWOG paikallisiin valuuttoihin

Baby Fwog (BABYFWOG) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Fwog (BABYFWOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYFWOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Fwog (BABYFWOG)”

Paljonko Baby Fwog (BABYFWOG) on arvoltaan tänään?
BABYFWOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYFWOG-USD-parin nykyinen hinta?
BABYFWOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Fwog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYFWOG markkina-arvo on $ 205.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYFWOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYFWOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BABYFWOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYFWOG saavutti ATH-hinnaksi 0.00967176 USD.
Mikä oli BABYFWOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYFWOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYFWOG-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYFWOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYFWOG tänä vuonna korkeammalle?
BABYFWOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYFWOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

