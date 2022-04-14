BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BABY DEGEN (BABYDEGEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tiedot

BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.

https://babydegen.tips/

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.02K
$ 19.02K$ 19.02K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.02K
$ 19.02K$ 19.02K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00068888
$ 0.00068888$ 0.00068888
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001052
$ 0.00001052$ 0.00001052
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BABYDEGEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYDEGEN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BABYDEGEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYDEGEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BABYDEGEN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BABYDEGEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYDEGEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

mc_how_why_title
Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.