BABY DEGEN-logo

BABY DEGEN – hinta (BABYDEGEN)

Ei listattu

1BABYDEGEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BABY DEGEN (BABYDEGEN) -hintakaavio
BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+6.40%

+8.31%

+8.37%

+8.37%

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYDEGEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYDEGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYDEGEN on muuttunut +6.40% viimeisen tunnin aikana, +8.31% 24 tunnin aikana ja +8.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.91K
$ 17.91K$ 17.91K

--
----

$ 17.91K
$ 17.91K$ 17.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BABY DEGEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYDEGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.91K.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BABY DEGEN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BABY DEGEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BABY DEGEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BABY DEGEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.31%
30 päivää$ 0-15.42%
60 päivää$ 0+25.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on BABY DEGEN (BABYDEGEN)

BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BABY DEGEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BABY DEGEN (BABYDEGEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BABY DEGEN (BABYDEGEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BABY DEGEN-rahakkeelle.

Tarkista BABY DEGEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYDEGEN paikallisiin valuuttoihin

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tokenomiikka

BABY DEGEN (BABYDEGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYDEGEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BABY DEGEN (BABYDEGEN)”

Paljonko BABY DEGEN (BABYDEGEN) on arvoltaan tänään?
BABYDEGEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYDEGEN-USD-parin nykyinen hinta?
BABYDEGEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BABY DEGEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYDEGEN markkina-arvo on $ 17.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYDEGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYDEGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BABYDEGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYDEGEN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYDEGEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYDEGEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYDEGEN-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYDEGEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYDEGEN tänä vuonna korkeammalle?
BABYDEGEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYDEGEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.