Baby Aura-logo

Baby Aura – hinta (BABYAURA)

Ei listattu

1BABYAURA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Baby Aura (BABYAURA) -hintakaavio
Baby Aura (BABYAURA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.85%

-7.84%

-7.84%

Baby Aura (BABYAURA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYAURA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYAURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYAURA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.85% 24 tunnin aikana ja -7.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Aura (BABYAURA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

--
----

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

998.84M
998.84M 998.84M

998,839,546.954055
998,839,546.954055 998,839,546.954055

Baby Aura-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BABYAURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.84M ja sen kokonaistarjonta on 998839546.954055. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.50K.

Baby Aura (BABYAURA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Baby Aura – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Baby Aura – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Baby Aura – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Baby Aura – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.85%
30 päivää$ 0-28.64%
60 päivää$ 0-35.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on Baby Aura (BABYAURA)

Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Baby Aura (BABYAURA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Baby Aura-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Aura (BABYAURA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Aura (BABYAURA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Aura-rahakkeelle.

Tarkista Baby Aura-rahakkeen hintaennuste nyt!

BABYAURA paikallisiin valuuttoihin

Baby Aura (BABYAURA) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Aura (BABYAURA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYAURA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Aura (BABYAURA)”

Paljonko Baby Aura (BABYAURA) on arvoltaan tänään?
BABYAURA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYAURA-USD-parin nykyinen hinta?
BABYAURA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Aura-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYAURA markkina-arvo on $ 6.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYAURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYAURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.84M USD.
Mikä oli BABYAURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYAURA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BABYAURA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYAURA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BABYAURA-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYAURA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BABYAURA tänä vuonna korkeammalle?
BABYAURA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYAURA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.