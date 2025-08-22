Lisätietoja DUALCORE-rahakkeesta

DUALCORE-rahakkeen hintatiedot

DUALCORE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DUALCORE-rahakkeen tokenomiikka

DUALCORE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

b14g dualCORE-logo

b14g dualCORE – hinta (DUALCORE)

Ei listattu

1DUALCORE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.550371
$0.550371$0.550371
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen b14g dualCORE (DUALCORE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:37:51 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.546565
$ 0.546565$ 0.546565
24 h:n matalin
$ 0.560101
$ 0.560101$ 0.560101
24 h:n korkein

$ 0.546565
$ 0.546565$ 0.546565

$ 0.560101
$ 0.560101$ 0.560101

$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789

$ 0.514243
$ 0.514243$ 0.514243

+0.31%

-1.35%

-1.18%

-1.18%

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.55037. Viimeisen 24 tunnin aikana DUALCORE on vaihdellut alimmillaan $ 0.546565 ja korkeimmillaan $ 0.560101 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUALCORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.973789, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.514243.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUALCORE on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, -1.35% 24 tunnin aikana ja -1.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

--
----

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

12.29M
12.29M 12.29M

12,291,046.0
12,291,046.0 12,291,046.0

b14g dualCORE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUALCORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.29M ja sen kokonaistarjonta on 12291046.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.76M.

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana b14g dualCORE – USD -hinta muuttui $ -0.0075590191525379.
Viimeisten 30 päivän aikana b14g dualCORE – USD -hinnan muutos oli $ -0.1004114841.
Viimeisten 60 päivän aikana b14g dualCORE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0037380580.
Viimeisten 90 päivän aikana b14g dualCORE – USD -hinnan muutos oli $ -0.3465034622520489.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0075590191525379-1.35%
30 päivää$ -0.1004114841-18.24%
60 päivää$ -0.0037380580-0.67%
90 päivää$ -0.3465034622520489-38.63%

Mikä on b14g dualCORE (DUALCORE)

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

b14g dualCORE (DUALCORE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

b14g dualCORE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon b14g dualCORE (DUALCORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko b14g dualCORE (DUALCORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita b14g dualCORE-rahakkeelle.

Tarkista b14g dualCORE-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUALCORE paikallisiin valuuttoihin

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen tokenomiikka

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUALCORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”b14g dualCORE (DUALCORE)”

Paljonko b14g dualCORE (DUALCORE) on arvoltaan tänään?
DUALCORE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.55037 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUALCORE-USD-parin nykyinen hinta?
DUALCORE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.55037. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on b14g dualCORE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUALCORE markkina-arvo on $ 6.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUALCORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUALCORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.29M USD.
Mikä oli DUALCORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUALCORE saavutti ATH-hinnaksi 0.973789 USD.
Mikä oli DUALCORE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUALCORE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.514243 USD.
Mikä on DUALCORE-rahakkeen treidausvolyymi?
DUALCORE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUALCORE tänä vuonna korkeammalle?
DUALCORE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUALCORE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:37:51 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.