B Money AKA Brett – hinta (BMONEY)
--
-0.87%
-7.73%
-7.73%
B Money AKA Brett (BMONEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BMONEY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BMONEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00686279, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BMONEY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.87% 24 tunnin aikana ja -7.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
B Money AKA Brett-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 116.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BMONEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 958.84M ja sen kokonaistarjonta on 958835283.693973. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.59K.
Tämän päivän aikana B Money AKA Brett – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana B Money AKA Brett – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana B Money AKA Brett – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana B Money AKA Brett – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.87%
|30 päivää
|$ 0
|+14.57%
|60 päivää
|$ 0
|+84.99%
|90 päivää
|$ 0
|--
B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514
B Money AKA Brett (BMONEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BMONEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
