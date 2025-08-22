Lisätietoja AXGT-rahakkeesta

AXGT-rahakkeen hintatiedot

AXGT-rahakkeen valkoinen paperi

AXGT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AXGT-rahakkeen tokenomiikka

AXGT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AxonDAO Governance Token-logo

AxonDAO Governance Token – hinta (AXGT)

Ei listattu

1AXGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.060728
$0.060728$0.060728
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AxonDAO Governance Token (AXGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:24:07 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.054212
$ 0.054212$ 0.054212
24 h:n matalin
$ 0.061401
$ 0.061401$ 0.061401
24 h:n korkein

$ 0.054212
$ 0.054212$ 0.054212

$ 0.061401
$ 0.061401$ 0.061401

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

$ 0.03650915
$ 0.03650915$ 0.03650915

+1.22%

-0.62%

-14.81%

-14.81%

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.06075. Viimeisen 24 tunnin aikana AXGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.054212 ja korkeimmillaan $ 0.061401 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AXGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.971095, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03650915.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AXGT on muuttunut +1.22% viimeisen tunnin aikana, -0.62% 24 tunnin aikana ja -14.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.25M
$ 28.25M$ 28.25M

--
----

$ 60.79M
$ 60.79M$ 60.79M

464.80M
464.80M 464.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AxonDAO Governance Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AXGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 464.80M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.79M.

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AxonDAO Governance Token – USD -hinta muuttui $ -0.00037921292451106.
Viimeisten 30 päivän aikana AxonDAO Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0268360148.
Viimeisten 60 päivän aikana AxonDAO Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0087063072.
Viimeisten 90 päivän aikana AxonDAO Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.04141152656271094.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00037921292451106-0.62%
30 päivää$ -0.0268360148-44.17%
60 päivää$ -0.0087063072-14.33%
90 päivää$ -0.04141152656271094-40.53%

Mikä on AxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AxonDAO Governance Token (AXGT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

AxonDAO Governance Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AxonDAO Governance Token (AXGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AxonDAO Governance Token (AXGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AxonDAO Governance Token-rahakkeelle.

Tarkista AxonDAO Governance Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

AXGT paikallisiin valuuttoihin

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen tokenomiikka

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AXGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AxonDAO Governance Token (AXGT)”

Paljonko AxonDAO Governance Token (AXGT) on arvoltaan tänään?
AXGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06075 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AXGT-USD-parin nykyinen hinta?
AXGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06075. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AxonDAO Governance Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AXGT markkina-arvo on $ 28.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AXGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AXGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 464.80M USD.
Mikä oli AXGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AXGT saavutti ATH-hinnaksi 0.971095 USD.
Mikä oli AXGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AXGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03650915 USD.
Mikä on AXGT-rahakkeen treidausvolyymi?
AXGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AXGT tänä vuonna korkeammalle?
AXGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AXGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:24:07 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.