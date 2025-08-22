Axelar – hinta (AXL)
+0.34%
-1.82%
-10.61%
-10.61%
Axelar (AXL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.307226. Viimeisen 24 tunnin aikana AXL on vaihdellut alimmillaan $ 0.300046 ja korkeimmillaan $ 0.313399 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.64, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.274681.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AXL on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -1.82% 24 tunnin aikana ja -10.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Axelar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 314.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.02B ja sen kokonaistarjonta on 1212999406.040853. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 372.66M.
Tämän päivän aikana Axelar – USD -hinta muuttui $ -0.0057209888819795.
Viimeisten 30 päivän aikana Axelar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0690866172.
Viimeisten 60 päivän aikana Axelar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0288576460.
Viimeisten 90 päivän aikana Axelar – USD -hinnan muutos oli $ -0.05342519752706615.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0057209888819795
|-1.82%
|30 päivää
|$ -0.0690866172
|-22.48%
|60 päivää
|$ -0.0288576460
|-9.39%
|90 päivää
|$ -0.05342519752706615
|-14.81%
Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Axelar (AXL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Axelar (AXL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Axelar-rahakkeelle.
Tarkista Axelar-rahakkeen hintaennuste nyt!
Axelar (AXL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AXL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.