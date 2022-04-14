AwesomeX (AWX) -rahakkeen tokenomiikka

AwesomeX (AWX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AwesomeX (AWX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

AwesomeX (AWX) -rahakkeen tiedot

What is AwesomeX? Protocol Overview

AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX.

There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn.

Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX.

This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%)

Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC.

After each 24-hour mint, claim your tokens.

This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week

The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize.

As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created.

The best minting ratio is week 1

The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1

The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX

This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks

Virallinen verkkosivusto:
https://www.awesomex.win/mint
Valkoinen paperi:
https://docs.awesomex.win/

AwesomeX (AWX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AwesomeX (AWX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 81.96K
$ 81.96K$ 81.96K
Kokonaistarjonta:
$ 1.56T
$ 1.56T$ 1.56T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.56T
$ 1.56T$ 1.56T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 81.96K
$ 81.96K$ 81.96K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

AwesomeX (AWX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AwesomeX (AWX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AWX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AWX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AWX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AWX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AWX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AWX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AWX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.