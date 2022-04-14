Avocato (ATO) -rahakkeen tokenomiikka
Avocato (ATO) -rahakkeen tiedot
We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one.
Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor.
Avocato (ATO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Avocato (ATO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Avocato (ATO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Avocato (ATO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ATO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ATO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ATO-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.