AVAX HAS NO CHILL-logo

AVAX HAS NO CHILL – hinta (NOCHILL)

Ei listattu

1NOCHILL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00176081
$0.00176081$0.00176081
-13.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -hintakaavio
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00174894
$ 0.00174894$ 0.00174894
24 h:n matalin
$ 0.00206961
$ 0.00206961$ 0.00206961
24 h:n korkein

$ 0.00174894
$ 0.00174894$ 0.00174894

$ 0.00206961
$ 0.00206961$ 0.00206961

$ 0.03121838
$ 0.03121838$ 0.03121838

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-13.48%

-34.22%

-34.22%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0017595. Viimeisen 24 tunnin aikana NOCHILL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00174894 ja korkeimmillaan $ 0.00206961 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOCHILL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03121838, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOCHILL on muuttunut -0.86% viimeisen tunnin aikana, -13.48% 24 tunnin aikana ja -34.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

--
----

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

1.55B
1.55B 1.55B

1,550,000,000.0
1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

AVAX HAS NO CHILL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOCHILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.55B ja sen kokonaistarjonta on 1550000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.73M.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AVAX HAS NO CHILL – USD -hinta muuttui $ -0.00027414706135326.
Viimeisten 30 päivän aikana AVAX HAS NO CHILL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010969055.
Viimeisten 60 päivän aikana AVAX HAS NO CHILL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008387244.
Viimeisten 90 päivän aikana AVAX HAS NO CHILL – USD -hinnan muutos oli $ -0.001698127129654911.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00027414706135326-13.48%
30 päivää$ -0.0010969055-62.34%
60 päivää$ -0.0008387244-47.66%
90 päivää$ -0.001698127129654911-49.11%

Mikä on AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AVAX HAS NO CHILL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AVAX HAS NO CHILL-rahakkeelle.

Tarkista AVAX HAS NO CHILL-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOCHILL paikallisiin valuuttoihin

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -rahakkeen tokenomiikka

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOCHILL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)”

Paljonko AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) on arvoltaan tänään?
NOCHILL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0017595 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOCHILL-USD-parin nykyinen hinta?
NOCHILL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0017595. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AVAX HAS NO CHILL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOCHILL markkina-arvo on $ 2.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOCHILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOCHILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.55B USD.
Mikä oli NOCHILL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOCHILL saavutti ATH-hinnaksi 0.03121838 USD.
Mikä oli NOCHILL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOCHILL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NOCHILL-rahakkeen treidausvolyymi?
NOCHILL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NOCHILL tänä vuonna korkeammalle?
NOCHILL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOCHILL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.