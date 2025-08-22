Avant USD – hinta (AVUSD)
Avant USD (AVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998067. Viimeisen 24 tunnin aikana AVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.99618 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.011, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.967857.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AVUSD on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Avant USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.28M ja sen kokonaistarjonta on 96277117.5993514. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.99M.
Tämän päivän aikana Avant USD – USD -hinta muuttui $ -0.001254112635865.
Viimeisten 30 päivän aikana Avant USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020008249.
Viimeisten 60 päivän aikana Avant USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013865146.
Viimeisten 90 päivän aikana Avant USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006757963162738.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.001254112635865
|-0.12%
|30 päivää
|$ -0.0020008249
|-0.20%
|60 päivää
|$ -0.0013865146
|-0.13%
|90 päivää
|$ +0.0006757963162738
|+0.07%
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.