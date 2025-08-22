Lisätietoja AVUSD-rahakkeesta

Avant USD-logo

Avant USD – hinta (AVUSD)

Ei listattu

1AVUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.998201
$0.998201$0.998201
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Avant USD (AVUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:24:00 (UTC+8)

Avant USD (AVUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.99618
$ 0.99618$ 0.99618
24 h:n matalin
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 h:n korkein

$ 0.99618
$ 0.99618$ 0.99618

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.967857
$ 0.967857$ 0.967857

-0.46%

-0.12%

-0.23%

-0.23%

Avant USD (AVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998067. Viimeisen 24 tunnin aikana AVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.99618 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.011, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.967857.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVUSD on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Avant USD (AVUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 95.99M
$ 95.99M$ 95.99M

--
----

$ 95.99M
$ 95.99M$ 95.99M

96.28M
96.28M 96.28M

96,277,117.5993514
96,277,117.5993514 96,277,117.5993514

Avant USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.28M ja sen kokonaistarjonta on 96277117.5993514. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.99M.

Avant USD (AVUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Avant USD – USD -hinta muuttui $ -0.001254112635865.
Viimeisten 30 päivän aikana Avant USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020008249.
Viimeisten 60 päivän aikana Avant USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013865146.
Viimeisten 90 päivän aikana Avant USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006757963162738.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001254112635865-0.12%
30 päivää$ -0.0020008249-0.20%
60 päivää$ -0.0013865146-0.13%
90 päivää$ +0.0006757963162738+0.07%

Mikä on Avant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Avant USD (AVUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Avant USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Avant USD (AVUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Avant USD (AVUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Avant USD-rahakkeelle.

Tarkista Avant USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVUSD paikallisiin valuuttoihin

Avant USD (AVUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Avant USD (AVUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Avant USD (AVUSD)”

Paljonko Avant USD (AVUSD) on arvoltaan tänään?
AVUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.998067 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVUSD-USD-parin nykyinen hinta?
AVUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.998067. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Avant USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVUSD markkina-arvo on $ 95.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.28M USD.
Mikä oli AVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.011 USD.
Mikä oli AVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.967857 USD.
Mikä on AVUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
AVUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AVUSD tänä vuonna korkeammalle?
AVUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Avant USD (AVUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

