Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Avant Staked USD (SAVUSD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tiedot

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:

Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.

Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.

Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.

Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 91.16M
$ 91.16M$ 91.16M
Kokonaistarjonta:
$ 85.06M
$ 85.06M$ 85.06M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 85.06M
$ 85.06M$ 85.06M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 91.16M
$ 91.16M$ 91.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.092
$ 1.092$ 1.092
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701
Nykyinen hinta:
$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SAVUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAVUSD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SAVUSD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAVUSD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SAVUSD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SAVUSD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAVUSD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.