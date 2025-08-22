Lisätietoja SAVUSD-rahakkeesta

SAVUSD-rahakkeen hintatiedot

SAVUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SAVUSD-rahakkeen tokenomiikka

SAVUSD-rahakkeen hintaennuste

Avant Staked USD-logo

Avant Staked USD – hinta (SAVUSD)

Ei listattu

1SAVUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.071
$1.071
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Avant Staked USD (SAVUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:23:51 (UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.065
$ 1.065
24 h:n matalin
$ 1.081
$ 1.081
24 h:n korkein

$ 1.065
$ 1.065

$ 1.081
$ 1.081

$ 1.087
$ 1.087

$ 0.937701
$ 0.937701

-0.75%

-0.10%

+0.05%

+0.05%

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.071. Viimeisen 24 tunnin aikana SAVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.065 ja korkeimmillaan $ 1.081 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.087, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.937701.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAVUSD on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja +0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 91.62M
$ 91.62M

--
--

$ 91.62M
$ 91.62M

85.73M
85.73M

85,730,303.13421306
85,730,303.13421306

Avant Staked USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.73M ja sen kokonaistarjonta on 85730303.13421306. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.62M.

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Avant Staked USD – USD -hinta muuttui $ -0.001166829164907.
Viimeisten 30 päivän aikana Avant Staked USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0126688590.
Viimeisten 60 päivän aikana Avant Staked USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0202876317.
Viimeisten 90 päivän aikana Avant Staked USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0339964860949618.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001166829164907-0.10%
30 päivää$ +0.0126688590+1.18%
60 päivää$ +0.0202876317+1.89%
90 päivää$ +0.0339964860949618+3.28%

Mikä on Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Avant Staked USD (SAVUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Avant Staked USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Avant Staked USD (SAVUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Avant Staked USD (SAVUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Avant Staked USD-rahakkeelle.

Tarkista Avant Staked USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAVUSD paikallisiin valuuttoihin

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAVUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Avant Staked USD (SAVUSD)”

Paljonko Avant Staked USD (SAVUSD) on arvoltaan tänään?
SAVUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.071 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAVUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SAVUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.071. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Avant Staked USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAVUSD markkina-arvo on $ 91.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.73M USD.
Mikä oli SAVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAVUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.087 USD.
Mikä oli SAVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAVUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.937701 USD.
Mikä on SAVUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SAVUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SAVUSD tänä vuonna korkeammalle?
SAVUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAVUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:23:51 (UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

