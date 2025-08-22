Avant Staked USD – hinta (SAVUSD)
Avant Staked USD (SAVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.071. Viimeisen 24 tunnin aikana SAVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.065 ja korkeimmillaan $ 1.081 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.087, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.937701.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SAVUSD on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja +0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Avant Staked USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.73M ja sen kokonaistarjonta on 85730303.13421306. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.62M.
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.
