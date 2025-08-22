Lisätietoja AVB-rahakkeesta

Autonomous Virtual Beings – hinta (AVB)

1AVB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00174952
$0.00174952
-4.60%1D
USD
Reaaliaikainen Autonomous Virtual Beings (AVB) -hintakaavio
Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00174478
$ 0.00174478
24 h:n matalin
$ 0.00183719
$ 0.00183719
24 h:n korkein

$ 0.00174478
$ 0.00174478

$ 0.00183719
$ 0.00183719

$ 0.077253
$ 0.077253

$ 0.00102873
$ 0.00102873

-0.24%

-4.65%

+5.60%

+5.60%

Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00174952. Viimeisen 24 tunnin aikana AVB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00174478 ja korkeimmillaan $ 0.00183719 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.077253, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00102873.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVB on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -4.65% 24 tunnin aikana ja +5.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.75M
$ 1.75M

--
--

$ 1.75M
$ 1.75M

999.94M
999.94M

999,940,081.511228
999,940,081.511228

Autonomous Virtual Beings-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M ja sen kokonaistarjonta on 999940081.511228. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.75M.

Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Autonomous Virtual Beings – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Autonomous Virtual Beings – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001492086.
Viimeisten 60 päivän aikana Autonomous Virtual Beings – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004439363.
Viimeisten 90 päivän aikana Autonomous Virtual Beings – USD -hinnan muutos oli $ -0.001268110335380977.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.65%
30 päivää$ -0.0001492086-8.52%
60 päivää$ +0.0004439363+25.37%
90 päivää$ -0.001268110335380977-42.02%

Mikä on Autonomous Virtual Beings (AVB)

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Autonomous Virtual Beings (AVB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Autonomous Virtual Beings-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Autonomous Virtual Beings (AVB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Autonomous Virtual Beings (AVB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Autonomous Virtual Beings-rahakkeelle.

Tarkista Autonomous Virtual Beings-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVB paikallisiin valuuttoihin

Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen tokenomiikka

Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Autonomous Virtual Beings (AVB)”

Paljonko Autonomous Virtual Beings (AVB) on arvoltaan tänään?
AVB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00174952 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVB-USD-parin nykyinen hinta?
AVB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00174952. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Autonomous Virtual Beings-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVB markkina-arvo on $ 1.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M USD.
Mikä oli AVB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVB saavutti ATH-hinnaksi 0.077253 USD.
Mikä oli AVB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00102873 USD.
Mikä on AVB-rahakkeen treidausvolyymi?
AVB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AVB tänä vuonna korkeammalle?
AVB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Autonomous Virtual Beings (AVB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

