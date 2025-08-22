Lisätietoja ATA-rahakkeesta

Automata – hinta (ATA)

1ATA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04760477
$0.04760477
-3.10%1D
USD
Reaaliaikainen Automata (ATA) -hintakaavio
Automata (ATA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04658644
$ 0.04658644
24 h:n matalin
$ 0.050847
$ 0.050847
24 h:n korkein

$ 0.04658644
$ 0.04658644

$ 0.050847
$ 0.050847

$ 2.36
$ 2.36

$ 0.0355274
$ 0.0355274

-0.40%

-2.96%

+0.10%

+0.10%

Automata (ATA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04760831. Viimeisen 24 tunnin aikana ATA on vaihdellut alimmillaan $ 0.04658644 ja korkeimmillaan $ 0.050847 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0355274.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATA on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -2.96% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Automata (ATA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.00M
$ 28.00M

--
--

$ 47.63M
$ 47.63M

587.79M
587.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Automata-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 587.79M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.63M.

Automata (ATA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Automata – USD -hinta muuttui $ -0.00145452824823205.
Viimeisten 30 päivän aikana Automata – USD -hinnan muutos oli $ -0.0085953756.
Viimeisten 60 päivän aikana Automata – USD -hinnan muutos oli $ +0.0128891310.
Viimeisten 90 päivän aikana Automata – USD -hinnan muutos oli $ -0.003778899441802396.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00145452824823205-2.96%
30 päivää$ -0.0085953756-18.05%
60 päivää$ +0.0128891310+27.07%
90 päivää$ -0.003778899441802396-7.35%

Mikä on Automata (ATA)

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Automata-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Automata (ATA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Automata (ATA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Automata-rahakkeelle.

Tarkista Automata-rahakkeen hintaennuste nyt!

ATA paikallisiin valuuttoihin

Automata (ATA) -rahakkeen tokenomiikka

Automata (ATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Automata (ATA)”

Paljonko Automata (ATA) on arvoltaan tänään?
ATA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04760831 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATA-USD-parin nykyinen hinta?
ATA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04760831. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Automata-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATA markkina-arvo on $ 28.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 587.79M USD.
Mikä oli ATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATA saavutti ATH-hinnaksi 2.36 USD.
Mikä oli ATA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0355274 USD.
Mikä on ATA-rahakkeen treidausvolyymi?
ATA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ATA tänä vuonna korkeammalle?
ATA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Automata (ATA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

